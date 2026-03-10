Графіки відключення світла у Рівненській області на 11 березня пов’язані з профілактичними роботами.

У Рівненській області на 11 березня заплановані графіки відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних та технічних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

За інформацією пресслужби «Рівнеобленерго», оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня будуть тимчасово припинені подачі електрики.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 11 березня пов’язані з обслуговуванням мереж, модернізацією обладнання та іншими профілактичними заходами, спрямованими на підвищення стабільності та надійності електропостачання в регіоні.

З 9 до 17 години зникне світло в населеному пункті Опарипси. Електрики не буде в будинках, що розташовані за адресами:

Бродівська: 1, 13, 15, 17, 19, 21, 21a, 23, 25, 27, 31, 36, 39, 41, 5, 59, 7, 9.

Пшенична: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7.

Стрижака: 114, 114А, 114б, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128А, 130, 132, 134, 136, 138, 140.

У населеному пункті Дубини з 9:00 до 17:00 тимчасово відключать електропостачання. Світло не буде в будинках за визначеними адресами:

вул. Лісова — 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27А, 30А.

Крім цього знеструмлять село Країв. Обмеження будуть тривати з 9 до 17 години за такими адресами:

Мирна — 1, 10, 101, 102, 103, 105, 107, 11, 113, 114, 119, 12, 120, 121, 126, 13, 138, 14, 143, 148, 149, 15, 151, 153, 154, 157, 164, 165, 167, 169, 172, 173, 175, 18, 181, 182, 183, 184, 187, 189, 19, 191, 196, 197, 199, 2, 20, 204, 21, 210, 211, 213, 214, 215, 220, 23, 230, 231, 235, 240, 241, 242, 244, 245, 24;

Стельмащука Євгенія — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 38, 39, 42, 45, 47, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 74, 76, 78, КТП-194, КТП-91;

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 10, 16, 29, 31А, 33, 35, 55, 63, 73;

Шляхова — 4А, 5, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 51, 65, 68, 306.

Також з 9:00 до 17:00 тимчасові вимкнення електропостачання зачеплять населений пункт Ромейки — обмеження стосуватимуться конкретних будинків за визначеними адресами:

Миру — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

Набережна — 1;

Садова — 1, 2, 3, 4;

Шевченка — 1.

