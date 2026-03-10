Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна знайти через онлайн платформу "Допомагай", де регулярно з’являються нові оголошення, повідомляє Politeka.

Йдеться про можливість тимчасового проживання у безпечних містах України або навіть за кордоном, якщо дах на головою надають волонтери чи приватні особи.

Сервіс позиціонує себе як простий та зручний інструмент для тих, хто терміново шукає безкоштовне житло для ВПО в Одеській області та інших регіонах.

Серед актуальних варіантів в Одесі є пропозиція кімнати у двокімнатній квартирі на вулиці Жуковского. Помешкання надається жінці на період війни.

У квартирі проживає жінка 68 років, яка наголошує, що догляд за нею не потрібен. Вона шукає компаньйонку для спільного проживання та спілкування. За словами власниці, телефонувати можна щодня до 18:00.

Ще одна можливість безкоштовного житла для ВПО в Одеській області є на проспекті Князя Володимира Великого в облцентрі. Йдеться про трикімнатну квартиру на першому поверсі з усіма зручностями.

Родина готова прийняти на постійне проживання самотню жінку пенсійного віку від 60 до 70 років. Власники підкреслюють, що шукають порядну людину без шкідливих звичок, яка дійсно не має рідних та втратила дім.

Також серед оголошень є варіант у приватному секторі на вулиці Бригадна в Одесі. Власники будинку готові надати окрему кімнату жінці до 55 років. У помешканні є всі зручності. Водночас господарі просять про невелику допомогу по дому для літніх людей.

Оголошення на платформі "Допомагай" регулярно оновлюються та додаються, тож варто слідкувати за сайтом.

