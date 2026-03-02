Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що чи не єдиний засудив ліквідацію Хаменеї путін, адже може бути наступним, а смерть лідера – це завжди нагода, але не факт, що вона вистрілить, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«путін – чи не єдиний у світі, хто засудив цю справу і назвав вбивство Хаменеї цинічним порушенням людської моралі та міжнародного права. Прийміть, каже, глибоке співчуття у зв'язку з убивством верховного керівника Ірану та членів його сім'ї, скоєним із цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. Коли я чую з рота путіна слова «людська мораль» і «міжнародне право», я сміюся. Він що, Трампа свого коханого не чув? Трамп сказав: «Все, немає більше міжнародного права, є моя особиста мораль". Це відповідало моралі Трампа. Тому, коли путін говорить про мораль і міжнародне право, треба хапатися за револьвер. Всім раджу», – коментує Михайло Шейтельман.

Звичайно ж, наголошує експерт, путіна схвилювала ліквідація Хаменеї, адже розуміє, що може бути наступним. Ліквідували вже, констатує він, Каддафі, Сулеймані, Хусейна, тепер Хаменеї, усунули, але не вбили Асада та Мадуро, залишилися, по суті, лише путін і Кім Чен Ин. Можливо, міркує експерт, чи буде проміжний фініш у квітні і ми втратимо Орбана після виборів, у демократичній країні так можна, але не в росії.

Як він міркує, можна припустити, що Віткофф заявить про зрив переговорів через нісенітницю, яку несе Мединський, злетять американські літаки і вдарять по резиденції путіна, росія залишиться без президента, а Україна і США разом покличуть російський народ забирати владу в свої руки. Тільки ось, констатує експерт, навряд чи це одразу до чогось серйозного приведе, адже росією керує телевізор, а у разі смерті путіна навряд чи почнуть мовчати прихильники Навального.

«Чи буде користь для України та цивілізованого світу від ліквідації путіна? Звісно, ​​буде. Чому? Все-таки на нього дуже багато зав'язано. Це буде точка нестабільності, як і зараз ліквідація Хаменеї – це точка нестабільності загалом режиму. Коли у вас 37 років правила одна людина, ну, спробуйте зберегти все, як було. Не факт, що у вас вийде навіть близько. Те саме буде при ліквідації путіна. Але коли помер Брежнєв, нічого не змінилося, помер Черненко, нічого не змінилося, коли помер Андропов, нічого не змінилося, став Горбачов. І тоді змінилося. Відчуваєте? Тому що якоїсь миті система помилилася, призначила Горбачова, а він уже все розвалив. Ось це можливість. Тобто, справді якась можливість з'являється, але не факт, що вона реалізується», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Гаврилечко оцінив, за яких умов росія так і не напала б на Україну.

Також Politeka писала про те, що Старіков оцінив, куди веде ядерний шантаж кремля: путін копіює Трампа.