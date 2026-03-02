Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області поступово охопить маршрути до сіл Чортківської громади.

Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області запрацювала у Чорткові за участі київського ТОВ «Easy Soft», повідомляє Politeka.

Про старт повідомили на офіційному ресурсі міської ради.

Оператор впровадив автоматизований механізм розрахунків, який дозволяє здійснювати безготівкові платежі та забезпечує прозорий контроль пасажиропотоку.

Відтепер жителі можуть оплачувати поїздки банківськими картками з функцією безконтактного розрахунку або пільговою «Карткою чортків’янина». Для цього достатньо прикласти носій до валідатора на кілька секунд.

У всіх міських автобусах уже встановлено обладнання нового зразка. Частина транспорту оснащена двома пристроями — біля передніх і задніх дверей салону.

Найближчим часом заплановано запуск електронного квитка з можливістю поповнення через термінали EasyPay. Старі «Картки чортків’янина» залишаються чинними та працюють із оновленими пристроями. Новий зразок видаватимуть лише під час першого оформлення або у випадку втрати чи пошкодження.

Передбачено й подальше розширення. Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області поступово охопить маршрути до сіл Чортківської громади. Наразі там дозволено готівковий розрахунок, однак після встановлення валідаторів прийматимуть виключно картки.

Запровадження дає змогу уніфікувати фінансові операції на всіх напрямках та вести точний облік пасажирів. Кондуктори залишаються у транспорті й перевірятимуть факт оплати.

Пасажирів просять заздалегідь ознайомитися з новими правилами користування транспортом, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок.

