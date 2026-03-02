Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, що мета операції США проти Ірану – це повалення режиму, і оцінив, чи вдасться це зробити без наземної операції і підтримки народу.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Справа просувається, тому що все більше знищеної військово-політичної іранської верхівки зараз, цей процес триває. Постійно американська та ізраїльська авіації атакують штаби, пункти управління іранських військ. І Корпус вартових ісламської революції. Це окрема історія. Крім того, завдані удари вже були і по інформаційних можливостях – по телецентру. Але, судячи з усього, ще можливості Ірану до запуску ракет не подавлені», – розповідає Олександр Мусієнко.

Як зауважує експерт, зараз фактично немає масових протестів в Ірані, а на це і був розрахунок. Ізраїльські політики, нагадує він, казали, що хочуть дати протестувальникам можливості взяти владу у свої руки і провести вибори. Ймовірно, міркує експерт, шах Пахлаві хоче повернутися і взяти участь у цих виборах, можливо, будуть інші іранські політики, але наразі режим не повалений, він продовжує здійснювати управління, а в Ірані ще й немає інтернету, що суттєво обмежує протестувальників.

«Тим паче, існує ймовірність, що самі лише авіаудари не можуть спровокувати зміну режиму. Про це пише Al Jazeera. Наприклад, Майкл Малрой, колишній заступник помічника міністра оборони США, розповів, що без наземної операції або повністю озброєного органічного повстання іранців апарат безпеки держави може вижити. Ви не можете сприяти зміні режиму лише за допомогою авіаударів, – сказав Малрой. Якщо хтось залишиться живим, режим все ще існує», – міркує Олександр Мусієнко.

Принагідно експерт нагадує, всі кампанії США на Близькому Сході починались з масованих авіаударів, але, якщо взяти «Бурю в пустелі» чи інші проти Іраку, то вони завжди, зрештою, передбачали застосування наземних угрупувань для повалення режиму.

