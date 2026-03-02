Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіками вимкнень світла в Кіровоградській області на 3 березня.

Українцям оприлюднили додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати у Кіровоградській області на 3 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіками вимкнень світла в Кіровоградській області на 3 березня та врахувати цю інформацію при плануванні повсякденних справ, щоб уникнути незручностей через тимчасову відсутність електропостачання.

З 9 до 17 години через плановий ремонт триватимуть вимкнення в населеному пункті Грузьке. Обмеження будуть діяти за наступними адресами:

Дачний пров. — №2, 4, 6, 8, 16

Козацька — №1, 4–5, 9–10, 12–14, 16, 20, 22, 24, 26, 26А

Миру — №1–2, 4–5, 8–11

Молодіжна — №1–3, 8, 10, 13–16, 20, 24

Молодіжний пров. — №4–5, 11–12, 18, 22

Поштова — №2–3, 5–7, 9–10, 10а, 18, 22

Правди — №1–3, 3б, 4–10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Світанкова — №1–2, 4–8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38

Степова — №1–3, 5а, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 27–28, 30–31, 34а, 35–36, 38, 40

Травнева — №2, 5, 7, 9, 11–24, 26–31, 33, 33а, 33б, 34–36, 38–44, 46, 49–55, 56а, 57–59, 61–66, 68, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98Б, 100А, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 120, 122

Фермерська — №3–4, 8–15, 17–18, 20, 22–31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83

Центральна — №1–14, 14А, 46

З 9 до 17 години через розчистку траси та плановий ремонт світло вимкнуть в населеному пункті Гутницька. Електрика зникне на вулицях:

Лісова — №1–4, 6–8, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 39

Партизанів України — №5–6, 9, 13

Центральна — №1, 3–14, 19, 22–23, 25–26, 29, 34, 38, 42, 44, 48, 50

З 9 до 18 години також триватимуть обмеження. Вони вводяться в Олександрівки, в будинках, що розташовані за такими адресами:

вул. Максима Рильського — №2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4А, 6, 6А, 8, 12, 14, 16, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55А, 57, 59

Крім цього, з 9 до 18 години додаткові графіки діятимуть в Краснопіллі на вулицях:

пров. Тімірязєва — №6

вул. Черкаська — №33, 39, 41

