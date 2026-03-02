У приміських маршрутках поблизу одного з міст відбулося подорожчання проїзду в Полтавській області, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Полтавській області зачепило пасажирів приміських маршруток, які курсують між селами та Кременчуком, повідомляє Politeka.

Місцеві жителі повідомили про зростання вартості квитка, зокрема з Кам’яних Поток до Кременчука.

Якщо раніше квиток коштував 15 грн, то тепер, після подорожяання проїзду в Полтавській області, пасажирам доводиться платити вже 20 грн.

Мешканці кажуть, що для тих, хто щодня їздить на роботу або навчання, різниця відчутна. Один із жителів Кам’яних Поток розповів, що раніше витрачав по 15 грн в один бік, а тепер змушений платити 20 грн.

Якщо ж їхати не до Раківки, а в центр міста маршруткою з села, то поїздка обходиться аж у 40 грн. При цьому тариф зріс не на всіх приміських напрямках, що викликає ще більше запитань у людей.

Інша пасажирка звернула увагу на стан дороги з Кам’яних Поток до Кременчука. За її словами, якість покриття залишається незадовільною, а комфорт у транспорті не покращується, попри зростання вартості квитків.

У Кременчуцькій РВА пояснили, що перевізники відповідно до чинного законодавства більше не погоджують підвищення тарифів, а лише інформують про це ПОВА.

Серед причин подорожчання проїзду в Полтавській області, які називають самі перевізники, є зростання вартості палива, запчастин та інших витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспорту.

У лютому цього року підвищення розцінок торкнулося й інших населених пунктів. До 20 грн зросла вартість поїздки з села Кривуші та у зворотному напрямку.

Раніше пасажири платили на 3–4 грн менше залежно від рейсу. Так, маршрутка до Власівки коштувала 16 грн, а до Світловодська 17 грн.

