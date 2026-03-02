Енергетики оприлюднили перелік населених пунктів у Рівненській області, де 3 березня відбудуться планові відключення електроенергії.

У частині населених пунктів у Рівненській області графіки відключення світла триватимуть, що будуть тривати 3 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Енергетики оприлюднили перелік населених пунктів у Рівненській області, де 3 березня відбудуться планові відключення електроенергії. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням технічного обслуговування мереж, оновленням обладнання та виконанням інших профілактичних робіт, спрямованих на підвищення стабільності електропостачання в регіоні.

Зокрема, у селі Ільпінь з 9 до 17 години електропостачання буде тимчасово відсутнє на низці вулиць згідно з оприлюдненим графіком:

Берегова — №1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 24, 28А, 34А, 34Б, 45, 47, 51, 53

Береговий — №4, 6, 15

Залізнична — №1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18

Квасилівська — №8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27

Комунарів — №1Б, 26, 36

Солов’їна — №1А, 1В, 5А, 44, 44А, 46А

Здолбунів

Олени Пчілки — №43

Шевченка — №2А

Також з 9:00 до 17:00 знеструмлення торкнеться окремих домоволодінь у населеному пункті Квасилів — відключення проводитимуться за визначеними адресами:

Індустріальна — №4А

Вишнева — №26А, 35А

Волинських чехів — №2А, 9, 13–28, 30–36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 33-Б

Залізнична — №1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Зелена — №1

Молодіжна — №32, 50, 62

Набережна — №1, 1А, 2–21, 11А, 16-А, 17А

Нова — №2–26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36

Перспективна — №23, 23/109, 25

Рівненська — №88, 90

Соборна — №53А

Січових Стрільців — №2, 3

У селі Корнин з 9 до 17 години триватимуть планові роботи на електромережах, через що світло тимчасово вимикатимуть на окремих вулицях:

1 Травня — №13

Б. Хмельницького — №5, 7–9, 36, 38, 40, 54

Будівельників — №4, 11

Весняна — №1, 3–9, 12, 31, 33

Вишнева — №1–8, 10, 11, 16, 21, 25

Гарна — №1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 3Б

Гранична — №15

Затишна — №1–33, 24А, 2А

Зелена — №2, 27

Квітнева — №1, 2, 6, 11, 17, 17А, 18–21, 24, 28, 28А, 30, 33–35, 37, 40, 42, 44–46, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 75

Квітневий пров. — №1–3, 5, 7, 13, 15, 25, 26, 39, 43

Кн. Ольги — №2, 4, 8, 15, 16, 18, 26А

Княжа — №2

Кузнецова — №1, 2А, 3, 5–15А, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Лесі Українки — №1–8

Набережна — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20–28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40А, 42, 44, 46, 48

Незалежності — №38, 59, 79

О. Ольжича — №4, 8

Об’їздна — №4

Пересопницька — №3, 5

Сагайдачного — №3

Садова — №1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 23

Слов’янська — №4

Тракторна — №1–5, 8А, 9А, 2У, 10

Франка Івана — №5

Центральна — №1, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Є, 1К, 1-М, 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20–32, 36, 38, 40–56, 56А, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 88

Крім того, у населеному пункті Сморжів електропостачання обмежать з 9:00 до 17:00 на певних вулицях відповідно до графіка:

Головна 10, 13, 16, 19, 2, 3, 31, 32, 34, 36, 39, 4, 43, 45, 50, 51, 56, 67, 7, 74, 75, 81, 83, 89, 90, 93

Лугова, 1, 11, 11A, 12, 13, 14, 17, 18, 18-А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 7

Робітницького, 1, 11А, 13, 17, 1А, 20, 21, 22, 28, 29, 2А, 3, 3/4, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 3a, 4, 40, 43, 4А, 5 а, 6, 7, 8, 9

Робітницького В. 18, 19, 24, 25, 26

Садова 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8

Шевченка 3, 5, 6, 8

