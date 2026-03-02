У частині населених пунктів у Рівненській області графіки відключення світла триватимуть, що будуть тривати 3 березня, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».
Енергетики оприлюднили перелік населених пунктів у Рівненській області, де 3 березня відбудуться планові відключення електроенергії. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням технічного обслуговування мереж, оновленням обладнання та виконанням інших профілактичних робіт, спрямованих на підвищення стабільності електропостачання в регіоні.
Зокрема, у селі Ільпінь з 9 до 17 години електропостачання буде тимчасово відсутнє на низці вулиць згідно з оприлюдненим графіком:
- Берегова — №1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 24, 28А, 34А, 34Б, 45, 47, 51, 53
- Береговий — №4, 6, 15
- Залізнична — №1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 5, 6, 10, 12, 16, 18
- Квасилівська — №8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 25, 27
- Комунарів — №1Б, 26, 36
- Солов’їна — №1А, 1В, 5А, 44, 44А, 46А
- Здолбунів
- Олени Пчілки — №43
- Шевченка — №2А
Також з 9:00 до 17:00 знеструмлення торкнеться окремих домоволодінь у населеному пункті Квасилів — відключення проводитимуться за визначеними адресами:
- Індустріальна — №4А
- Вишнева — №26А, 35А
- Волинських чехів — №2А, 9, 13–28, 30–36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 33-Б
- Залізнична — №1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- Зелена — №1
- Молодіжна — №32, 50, 62
- Набережна — №1, 1А, 2–21, 11А, 16-А, 17А
- Нова — №2–26, 28, 30, 32, 34, 34А, 36
- Перспективна — №23, 23/109, 25
- Рівненська — №88, 90
- Соборна — №53А
- Січових Стрільців — №2, 3
У селі Корнин з 9 до 17 години триватимуть планові роботи на електромережах, через що світло тимчасово вимикатимуть на окремих вулицях:
- 1 Травня — №13
- Б. Хмельницького — №5, 7–9, 36, 38, 40, 54
- Будівельників — №4, 11
- Весняна — №1, 3–9, 12, 31, 33
- Вишнева — №1–8, 10, 11, 16, 21, 25
- Гарна — №1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 3Б
- Гранична — №15
- Затишна — №1–33, 24А, 2А
- Зелена — №2, 27
- Квітнева — №1, 2, 6, 11, 17, 17А, 18–21, 24, 28, 28А, 30, 33–35, 37, 40, 42, 44–46, 49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 69, 71, 75
- Квітневий пров. — №1–3, 5, 7, 13, 15, 25, 26, 39, 43
- Кн. Ольги — №2, 4, 8, 15, 16, 18, 26А
- Княжа — №2
- Кузнецова — №1, 2А, 3, 5–15А, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Лесі Українки — №1–8
- Набережна — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20–28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40А, 42, 44, 46, 48
- Незалежності — №38, 59, 79
- О. Ольжича — №4, 8
- Об’їздна — №4
- Пересопницька — №3, 5
- Сагайдачного — №3
- Садова — №1, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 23
- Слов’янська — №4
- Тракторна — №1–5, 8А, 9А, 2У, 10
- Франка Івана — №5
- Центральна — №1, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Є, 1К, 1-М, 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20–32, 36, 38, 40–56, 56А, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 88
Крім того, у населеному пункті Сморжів електропостачання обмежать з 9:00 до 17:00 на певних вулицях відповідно до графіка:
- Головна 10, 13, 16, 19, 2, 3, 31, 32, 34, 36, 39, 4, 43, 45, 50, 51, 56, 67, 7, 74, 75, 81, 83, 89, 90, 93
- Лугова, 1, 11, 11A, 12, 13, 14, 17, 18, 18-А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 7
- Робітницького, 1, 11А, 13, 17, 1А, 20, 21, 22, 28, 29, 2А, 3, 3/4, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 3a, 4, 40, 43, 4А, 5 а, 6, 7, 8, 9
- Робітницького В. 18, 19, 24, 25, 26
- Садова 1, 12, 2, 3, 4, 5, 8
- Шевченка 3, 5, 6, 8
