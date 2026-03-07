На ринку праці з’являється дедалі більше пропозицій, і робота для пенсіонерів у Запоріжжі сьогодні включає різні вакансії.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається актуальною темою для багатьох мешканців міста, які після виходу на пенсію хочуть отримувати додатковий дохід, повідомляє Politeka.

Проаналізувавши оголошення на сайті work.ua, можна побачити, що роботодавці пропонують різні варіанти зайнятості.

Серед них є робота для пенсіонерів у Запоріжжі у сфері торгівлі, виробництва та навіть пропозиції від великих аграрних компаній.

Одна з вакансій - тракторист у компанії ТОВ «Український Аграрний Холдинг». Підприємство є одним із лідерів агропромислового виробництва в Україні.

Основні напрями його діяльності включають рослинництво, елеваторні послуги, молочне тваринництво та залізничні перевезення. У холдингу працює близько 1500 осіб.

Компанія шукає трактористів для праці у Закарпатській області, зокрема в Берегівському районі. Від кандидатів очікують посвідчення тракториста машиніста та знання процесів обробітку ґрунту.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів у Запоріжжі пов’язаний із торгівлею. У мікрорайоні Кічкас терміново шукають продавця продовольчих товарів.

Магазин працює позмінно цілодобово, тому графік обговорюється окремо з роботодавцем. Заробітна плата на цій посаді становить від 18 000 до 36 000 грн.

Водночас серед пропозицій є і вакансії з вищим рівнем доходу. Компанія ТОВ «МІК» розширює експерименталий цех та шукає кравців. Заробітна плата на цій посаді становить від 35 000 до 40 000 грн.

Працівники повинні за заданою моделлю відшивати зразки виробів, зокрема куртки, штани та сорочки, а також взаємодіяти з конструктором і технологом під час вирішення виробничих питань.

