Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві періодично надають місцеві благодійні та релігійні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві час від часу роздають у різних локаціях міста, повідомляє Politeka.

Містянам важливо стежити за офіційними повідомленнями, щоб не пропустити актуальну інформацію про видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Інформацію про дати видач, умови участі та реєстрацію публікують на офіційних сторінках організацій у соціальних мережах та месенджерах, тому потенційним отримувачам радять регулярно перевіряти оновлення.

Зокрема, про продовольчі набори та нові реєстрації повідомляє офіційний телеграм канал "Церква Спасіння Допомога". Організація знаходиться за адресою проспект Миру 24.

Саме у цьому каналі публікують форми реєстрації, деталі щодо чергових видач безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві та умови отримання допомоги.

Представники закликають уважно читати повідомлення, оскільки кількість наборів може бути обмеженою, а участь передбачає дотримання визначених критеріїв.

Крім того, окремі програми підтримки реалізує Карітас. З 8 січня організація проводить видачу спеціалізованих гігієнічних наборів для переселенців, які переїхали до Полтавської області після 1 січня 2025 року.

Йдеться про осіб з інвалідністю 1,2,3 групи та інвалідністю з дитинства, людей з важкими захворюваннями та осіб віком 70+. Реєстрація на отримання допомоги відбувається за адресою вул.Гоголя, 28 з 10:00.

Для участі необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та документи, що підтверджують критерій вразливості. Також передбачена перевірка інформації щодо отримання допомоги раніше.

Подібним чином, час від часу, в даному фонді видають і продовольчу підтримку. Все залежить від наявності та кількості ресурсів.

