У 2026 році частина пенсіонерів отримує доплати у Полтавській області, які підвищилися разом із прожитковим мінімумом.

Доплати у Полтавській області передбачені для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного відселення або у зоні гарантованого добровільного переселення, повідомляє Politeka.

Нарахування доплат для пенсіонерів у Полтавській області регулюється Законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Як вказано в документі, з 1 січня 2026 року розмір щомісячної надбавки становить 2 595 гривень, що на 204 гривні більше, ніж минулого року.

Такі виплати призначені для того, щоб підтримати громадян, які опинилися у складних умовах через аварію на Чорнобильській АЕС, а також для тих, хто продовжує жити на територіях із підвищеним рівнем радіаційного забруднення.

Право на отримання доплат у Полтавській області мають пенсіонери, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року. А також - ті особи, які офіційно визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Не всі громадняи отримують надбавку. Виплати не передбачені для тих, хто після аварії виїжджав із забруднених зон і згодом повернувся, а також для людей, які переїхали або офіційно зареєструвалися на цих територіях уже після катастрофи.

Крім того, у разі виїзду людини з території відселення або його працевлаштування поза межами зони, виплату припиняють автоматично.

Контроль за нарахуванням і виплатами ведеться через державні реєстри, що дозволяє уникати неправомірних нарахувань і забезпечує точність системи соціальної підтримки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.