Політолог-міжнародник Максим Ялі пояснив, що ключова ціль операцій США проти Венесуели та Ірану – це Китай насправді, і всі ці події підганяються під візит Трампа до Пекіну у квітні, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, всі останні події і рішення Трампа почати військову операцію проти Ірану необхідно розглядати в контексті його майбутніх перемовин із Сі Цзіньпіном у квітні. І в цьому ж контексті, констатує він, була операція проти Венесуели, тепер Іран, залишилась іще росія – ключові постачальники нафти до Китаю.

«Тобто головне завдання Трампа – приїхати до Пекіну з картами, як він казав Зеленському під час його першого скандального візиту: «У тебе немає карт». І ось якщо зараз це все протягнеться до осені, тоді Трамп приїде до Пекіну без карт», – підкреслює Максим Ялі.

Відповідно, зазначає експерт, тому після плану А почали шукати план Б, писали вже і про наступ курдів, але це спростовується, і про участь Азербайджану, але Алієв це заперечив. Тому, підкреслює він, ключове завдання США зараз – змінити режим аятол в Ірані. За словами експерта, для Ізраїлю Іран – це дійсно екзистенційна загроза національній безпеці, а США – ключовий партнер, а особливо Трамп ще зі свого першого президентського терміну.

«Треба поставити під контроль нафто-газовий видобувний сектор Ірану. Нагадаю, що там покладів природнього газу найбільше, навіть більше, ніж у росії. Відповідно, треба обвалити ціни і важелі впливи, обмежити ключовий виклик Трампа, що загрожує глобальному лідерству Сполучених Штатів. А як то кажуть, щось пішло не так», – підсумовує Максим Ялі.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що відбувається в Ірані: син аятоли Хаменеї проти сина шаха Пахлаві.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив запасти ракет до Patriot: «Чим більше Америка витратить там, тим менше отримаємо ми».