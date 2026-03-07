Після завершення шестимісячного терміну право на подальше отримання грошової допомоги у Полтавській області зберігається.

Продовжує діяти комплексна система підтримки, що включає грошову допомогу для ВПО у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

У Національній соціальній сервісній службі розповіли деталі.

Виплати на проживання

Людина, яка вперше стала внутрішньо переміщеною особою, може отримати підтримку в перші шість місяців:

на дитину – 3 тис грн. щомісяця;

на особу з інвалідністю – 3 тис. грн щомісяця;

для дорослої ВПО – 2 тис. щомісяця.

Для цього необхідно оформити довідку ВПО та подати заяву в будь-який спосіб, зокрема, через мобільний додаток Дія, ЦНАП або Сервісний центр Пенсійного фонду України.

Які виплати протягом перших шести місяців

За даними Нацсоцслужби, упродовж перших шести місяців з моменту призначення допомоги передбачена додаткова фінансова підтримка для внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштувалися.

Зокрема, розмір щомісячної доплати становить:

2 000 гривень — для працюючих ВПО;

3 000 гривень — для осіб з інвалідністю.

Ця виплата в березні має на меті підтримати людей у період адаптації на новому місці проживання, допомогти покрити базові витрати та сприяти фінансовій стабільності під час працевлаштування.

Після завершення шестимісячного терміну право на подальше отримання грошової допомоги у Полтавській області зберігається за вразливими категоріями населення.

Йдеться, зокрема, про пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також інші соціально незахищені групи. Крім того, продовжити виплати можуть родини, у яких середньомісячний дохід на одного члена не перевищує встановленого граничного показника — 9 444 гривні.

Подати заяву на оформлення або продовження допомоги можна кількома способами:

через мобільний застосунок «Дія»;

у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у відділенні Пенсійного фонду України.

