У 2026 році оновили ключові умови призначення грошової допомоги на проживання для ВПО у Київській області, повідомляє Politeka.net.

Як повідомили у ПФУ, через зміну прожиткового мінімуму переглянули й граничний рівень доходу сім’ї, що дає право на виплати.

Із початку 2026 року набули чинності оновлені правила призначення допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Завдяки цьому частина переселенців, яким раніше припинили виплати, тепер можуть знову претендувати на державну підтримку.

У Пенсійному фонді роз’яснюють, що у 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Відповідно змінився і граничний рівень доходу для отримання допомоги: тепер він складає 10 380 гривень на одного члена сім’ї (2 595 × 4). Для порівняння, раніше цей показник дорівнював 9 444 гривням.

Під час визначення права на грошову допомогу для ВПО у Київській області враховується сукупний дохід усіх членів домогосподарства, який ділиться на кількість осіб, що проживають разом. Якщо отриманий показник не перевищує встановлений ліміт, родина може розраховувати на продовження або поновлення підтримки.

Але є важливий виняток. Деяким переселенцям допомогу, як правило, подовжують автоматично без урахування загального доходу сім’ї. Це стосується:

пенсіонерів, якщо розмір пенсії не перевищує 10380 гривень;

людей з інвалідністю І та ІІ груп;

дітей з інвалідністю до 18 років;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа до 23 років;

прийомних батьків, батьків-вихователів та опікунів таких дітей.

Якщо є сумніви – чи враховується дохід сім’ї у вашому випадку, або чому виплати припинили, уточнюйте інформацію в Пенсійному фонді.

