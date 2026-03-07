Грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб у Харківській області призначається строком на шість місяців.

Змінилися правила щодо грошової допомоги для ВПО у Харківській області через Законі України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", пише Politeka.net.

Законодавством наразі передбачено підвищення соціальних стандартів, зокрема, про що розповів Пенсійний фонд.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну непрацездатну особу на місяць становить 2 595 гривень. Через його зростання оновилися й умови для отримання допомоги на проживання ВПО.

Виплати внутрішньо переміщеним особам уряд продовжив ще на пів року. Але за умови, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини не буде більшим за чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Зверніть увагу: Граничний дохід для отримання підтримки в березні становить 10 380 гривень.Тобто ВПО (або їхні родини), яким було відмовлено в призначенні допомоги через перевищення граничного доходу, мають право повторно подати заяву на призначення допомоги.



Варто нагадати, що грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб у Харківській області призначається строком на шість місяців. Вона надається родині, яка вперше звернулася за її оформленням, і виплачується щомісяця одному з членів сім’ї — уповноваженій особі — з розрахунку на кожного члена домогосподарства.

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, виплати на проживання є складовою державної підтримки, яку Уряд забезпечує для ВПО.

Розмір підтримки становить:

3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 гривень — для інших повнолітніх осіб.

Ці кошти спрямовані на покриття базових потреб сімей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харківській області: в ПФУ розкрили, кому передбачено надбавку.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме пропонують благодійники.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Харкові: чого варто чекати українцям.