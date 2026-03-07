Українцям варто звернути увагу на додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 8 березня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 8 березня триватимуть в неділю через планові роботи в мережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Українцям варто звернути увагу на додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 8 березня. З 8 до 20 години не буде електрики в селі Онищенки. Знеструмлення відбудуться за адресами:

Дачна — №3;

Лісова — №1, 2, 2-Б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64; вул.

Лісна — №2Б

В селі Романки з 8 до 20 години не буде електрики на вулиці Лугова — №2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31.

Такох графіки відключення світла охоплять село Федоренки на вулиці Омельницька — №1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40.

Через виконання робіт електрику вимкнуть з 8 до 20 години у селі Щербаки за адресами:

Богдана Хмельницького — №10;

Весняна — №1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вишневий — №1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27;

Героїв полку «Азов» — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Залізнична — №6, 9, 11, 12, 13;

Зелена Діброва — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кільцева — №9, 11;

Кобзарську — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова — №1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропивницького — №2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельницька — №1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революціонерів — №1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25;

Садова — №2

