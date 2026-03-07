Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з проєктом і враховувати подальші зміни під час сплати комунальних рахунків, адже підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області наближається.

У Барській громаді анонсували підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області, зокрема на послуги з вивезення та обробки побутових відходів, передає Politeka.

Повідомлення оприлюднило КП «Бар-благоустрій», яке обслуговує населення, бюджетні установи та підприємців громади.

Причини перегляду тарифу

Діючий тариф затверджений ще у 2021 році і не відображає реальних витрат підприємства. За цей час значно зросли ціни на паливо, електроенергію, запчастини та оплату праці, що унеможливлює стабільну роботу без коригування тарифів.

Які зараз і які планують тарифи

Нині населення сплачує 22 грн на місяць з людини за вивезення сміття. У новому проєкті пропонуються такі ставки:

Управління змішаними побутовими відходами — 216,10 грн за 1 м³

Управління великогабаритними відходами — 284,32 грн за 1 м³

Управління ремонтними відходами — 327,73 грн за 1 м³

Захоронення відходів — 53,71 грн за 1 м³

За підрахунками підприємства, така тарифікація дає приблизно 29 грн на місяць на одну особу для звичайного сміття, тобто платіж може зрости на 7 грн порівняно з чинним тарифом.

Що означає тариф за кубометр

Ставка 216,10 грн за кубічний метр не означає, що мешканці платитимуть цю суму щомісяця. Вона розрахована на основі норми утворення відходів на одну особу. Тобто кожен виробляє лише частину кубометра щомісяця, тому кінцева плата у квитанції менша за тариф за 1 м³.

Тарифи для підприємств та установ

Нагадаємо, що у 2025 році КП «Бар-Благоустрій» вже повідомляло про підвищення тарифу для юридичних осіб (ІІІ група споживачів) із 26,78 грн до 40,80 грн з ПДВ. Тоді розрахунок складався з 27,20 грн — собівартість послуги + 13,60 грн — рентабельність та ПДВ. У нинішньому повідомленні деталі щодо ІІІ групи окремо не наводяться, ця інформація уточнюється.

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з проєктом і враховувати подальші зміни під час сплати комунальних рахунків, адже підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області наближається.

