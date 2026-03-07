Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти через платформу "Допомагай".

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області пропонують у столиці та населених пунктах регіону через платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Оголошення є на платформі "Допомагай" і стосуються тимчасового розміщення на період воєнного стану.

Серед доступних варіантів — окрема кімната у теплому приватному будинку на вулиці Головатого у столиці. Помешкання розраховане на двох осіб та підходить для жінки або матері з дитиною від трьох років.

Усередині є вода, ванна, кухня, санвузол, можливість готувати їжу. Опалення пічне. Грошова плата не передбачена, однак власники просять про помірну побутову допомогу у щоденних справах.

Ще один об’єкт розташований у селі Романків Обухівського району на вулиці Лісова. Там пропонують повністю облаштований трикімнатний будинок для подружжя.

Оселя має кухню, ванну кімнату, автономне опалення, електропостачання, газ, каналізацію, інтернет. Локація — лісовий масив за 18 кілометрів від Києва в Обухівському напрямку.

Серед умов — догляд за територією та виконання господарських робіт. Йдеться про стрижку газону, прибирання листя, очищення доріжок від снігу, контроль роботи котлів і генератора, дрібний ремонт за потреби.

Також безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне для чоловіка у столиці на будь-який термін. Пропонується одне місце з можливістю поєднання проживання та зайнятості.

Автор оголошення зазначає, що можна працювати вдома, брати підробітки або виконувати господарські завдання. Додатково пропонують роботу вантажником із щоденною оплатою.

