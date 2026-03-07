У Вінницькій області спостерігається дефіцит продуктів у вигляді гречки через низький урожай та зростаючий обсяг імпорту, повідомляє Politeka.net.

Минулорічні посіви показали один із найменших показників врожайності за останні 25 років, що створило напружену ситуацію на місцевих ринках.

За оцінками спеціалістів, попри стабільний попит, власного виробництва вистачає лише частково. Сергій Громовий, виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки, пояснює, що минулорічний урожай став найгіршим за останні два десятиліття, за винятком неврожайного 2019 року. Виробничі обсяги повернулися до рівня, коли Україна вже стикалася з подібними проблемами.

Колись головними постачальниками на зовнішні ринки були Росія, Китай та Україна. Сьогодні ситуація змінилася: Росія лишається єдиним активним експортером, Китай більше імпортує, а українські потужності для виходу на зовнішній ринок обмежені. Експерт наголошує, що лише імпорт може допомогти заповнити дефіцит крупи на українських прилавках.

Через війну прямі поставки російської гречки заблоковані. Однак на ринку з’явилися альтернативні маршрути: продукція надходить через Казахстан, де переробляється на місцевих заводах і потрапляє в Україну вже як казахстанська крупа.

«Під виглядом казахстанської гречки може надходити російська продукція. Казахстан межує з Алтайським краєм, який виробляє близько половини російської крупи. На кордоні збудовані переробні підприємства, де продукт отримує казахстанське маркування», — пояснює Сергій Громовий.

За прогнозами аналітиків, імпорт матиме стримуючий ефект на ціни. Вартість гречки в регіоні коливатиметься від 60 до 90 гривень за кілограм, залежно від обсягів та попиту. Проте дефіцит продуктів у Вінницькій області залишає частину населення без стабільного постачання, змушуючи шукати альтернативні джерела придбання крупи.

Місцеві експерти радять ретельно планувати покупки та звертати увагу на різні канали постачання, аби уникнути перебоїв на ринку. Ситуація залишається напруженою, а прогнози на найближчі місяці передбачають подальше коливання цін та нестачу гречки на полицях.

