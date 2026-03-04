Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що Трамп міг з будь-якою метою почати операцію проти Ірану, але вона точно принесла нам користь, тому що росіяни тепер не отримають іранські технології, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я – частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно робить благо. Ви, звичайно ж, впізнали Мефістофеля з «Фауста» Ґьоте. Я – частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно робить благо. Мені здається, що, навіть якщо Трамп намагався в ході цієї військової операції просто відвернути увагу від файлів Епштейна чи заробити собі на золоту труну, результати позитивні. Ракетна програма Ірану знищується величезними темпами, від ядерної зброї Іран віддаляється. І головне – Іран дійсно втрачає можливість підтримувати свої проксі у світі: «Хезболлу», «Хамас», російську федерацію», – стверджує Михайло Шейтельман.

Адже росія, наголошує він, не отримує більше дронів і технологій. Так, констатує експерт, росіяни побудували собі завод, але інженери іранські, самі ж росіяни, як собаки, за умовним рефлексом запустили ці дрони, але доповідали іранцям про результати, щоб ті працювали над покращеннями.

За його словами, що б не хотів Трамп, але в результаті вийшов хороший результат, у нього взагалі по максимуму слова розходяться з ділом. Хтось, зазначає експерт, вважає, що Трамп спеціально створює димову завісу зі слів, а насправді він хитрий старий, який завжди має геніальний план.

«Але я вважаю, що це не так. Трамп – слон у посудній лавці, який вдало хоботом зачіпає потрібні фігурки. Ось тому Трамп – частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно робить благо. Хоче зла, а робить благо», – наголошує Михайло Шейтельман.

