У Харківській області на 5 березня заплановано Графіки відключення світла, які пов’язані з додатковими технічними заходами в межах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», на яке посилаються кілька громад регіону.

Графіки відключення світла у Харківській області на 5 березня були заздалегідь підготовлені та сформовані з урахуванням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Мета цих заходів – забезпечити стабільну роботу енергосистеми та підвищити надійність електропостачання для мешканців області.

Крім того, з 08:00 до 17:00 години електроенергія тимчасово вимикатиметься в селі Чернещина на окремих вулицях, що включені до планових робіт на електромережах:

Вишнева — 4, 5, 6, 7, 11;

Джерельна — 2, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 34, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90;

Київська — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 17, 17А, 23;

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 21; Підгорна — 2;

Пилорама — 2, 3;

Полтавська — 1, 2;

Травнева — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 31, 36, 40, 48;

Українська — 2, 4, 6, 8;

Центральна — 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 72;

пров.Щорса — 4, 6, 8

У той же проміжок часу, з 08:00 до 17:10, планові знеструмлення торкнуться також села Кочетівка. Обмеження діятимуть у будинках, розташованих за конкретними адресами:

Будівельна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9;

Вишнева — 1–55, 57, 62Д, 63, 65, 67, 69, 71;

Харківська — 2, 4, 4А, 26, 32, 46, 50, 52, 54, 56А, 58, 60, 62

З 08:00 до 17:00 години електропостачання буде тимчасово відсутнє в селі Зачепилівка. Вимкнення стосуються низки будинків за визначеними адресами:

Центральна — 1, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31;

Весняна — 60, 62, 64, 66;

Захисників України — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 8, 9;

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 66, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90;

Новонабережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14;

Озерна — 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 55А;

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8В, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 21А, 23, 23Б, 25, 27, 31, 33, 37, 37А, 39, 41;

Соборна — 100–136, 138, 139–145, 147–153, 154, 156–160, 161, 164–167, 170–172, 174–185, 189–193, 195–197, 199, 201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75–79, 80–86, 88, 88А, 89–92;

Тиха — 1–15, 17, 20, 22, 24, 28, 30, 34;

Харківська — 46;

пров.Вишневий — 1–9;

пров.Річний — 1–16, 2–9

Додатково, у селі Малий Орчик електропостачання буде обмежене з 09:00 до 17:00 години. Вимкнення стосуватимуться визначених адрес:

Затишна — 44, 46, 52, 54, 56, 58, 68, 78, 82

