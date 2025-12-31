Новый график движения поездов в Закарпатской области придаст удобство путешествиям тех, кто едет в Карпаты на отдых или к родным.

Новый график движения поездов в Закарпатской области предусматривает продление рейса "Гуцульщина" в высокогорный Рахов с 28 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Закарпатской области вступил в силу после ряда изменений в маршрутах популярного пассажирского состава №95/96 "Гуцульщина".

Пассажиры теперь могут добраться до Рахова, высокогорного города Украины, а также воспользоваться остановкой в ​​Квасах, известных своими минеральными источниками и санаторием.

Решение продолжить маршрут приняли в "Укрзализныце" после учета пожеланий пассажиров, стремящихся к более удобному доступу в Карпаты в зимний период.

По новому графику движения поездов в Закарпатской области "Гуцульщина" курсирует от Киева до Ясиня и дальше в Рахов. Нововведения также учитывают потребность пассажиров в комфортном передвижении.

Именно поэтому перевозчик позаботился об уменьшении промежуточных пересадок и оптимизации времени в пути, позволяющих экономить время доезда.

Кроме №95/96 "Гуцульщина", в Рахов продолжают курсировать №143/144 "Сумы – Рахов", №55/56 "Киев – Рахов" и пригородный №6441/6442 "Коломыя – Деловое".

В "Укрзализныце" советуют планировать путешествия заранее и учитывать обновленное расписание во избежание неудобств.

Напомним, ранее компания также начала готовить пассажиров к изменениям в тарифах. По словам заместителя председателя наблюдательного совета УЗ Сергея Лещенко, система компенсации ущерба пассажирским перевозкам из-за грузовых перевозок больше не работает.