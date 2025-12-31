Именно в этом формате реализуется программа бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаевской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Николаевской области можно получить через специализированный центр поддержки Херсона, который работает в Николаеве, сообщает Politeka.net.

Информацию об этом украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляет Кординационный центр оказания помощи.

Пространство создали для людей, вынужденных покинуть собственные дома и временно проживать в Николаевской области. Здесь оказывают помощь переселенцам и местным жителям, нуждающимся в социальном сопровождении.

Центр открыт с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00. Посетителям доступны юридические консультации, психологическая поддержка и выдача продуктовых наборов. Именно в этом формате реализуется программа бесплатных продуктов для ВПЛ в Николаевской области.

Для получения услуг необходимо пройти предварительную электронную регистрацию. Такой механизм позволяет координировать поток посетителей и планировать объем помощи в соответствии с актуальными потребностями.

Отдельно гражданам рекомендуют подписаться на Telegram-канал «От Херсона для Херсонцев». Там регулярно публикуют обновления по графику работы, доступным программам и важным объявлениям.

Прием осуществляется по адресу: город Николаев, улица Генерала Карпенко, 46.

Работу пространства обеспечивают с участием органов власти Херсонского региона и местных структур. К сотрудничеству приобщены общины Лазурного, Чулаковки, Скадовска, Великой Копани и Бехтер.

Организаторы отмечают, что деятельность центра направлена ​​на покрытие базовых потребностей, адаптацию к новым условиям и поддержку оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах людей.

