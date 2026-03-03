Подорожчання проїзду в Кіровоградській області офіційно торкнулося Олександрії, передає Politeka.

29 січня виконком ухвалив рішення про перегляд тарифів на пасажирські перевезення. Про це повідомили на сайті міської ради. Нові розцінки набули чинності з 9 лютого 2026 року.

У владі пояснюють зміну економічними чинниками. Мінімальна зарплата працівників транспорту зросла більш ніж на 30%, а витрати на запчастини та технічне обслуговування — понад 50%. Без коригування компанії було б складно забезпечувати стабільну роботу рухомого складу.

До перегляду поїздка в межах міста коштувала 12 гривень, до селища Олександрійського — 18. Після рішення на маршрутах №№ 81/2, 81/3, 81/4 встановлено тариф 15 гривень. На напрямку до селища ціна зросла до 20 гривень.

Перевізник — комунальне підприємство «Олександрійський транспорт» — спочатку пропонував вищі показники: понад 19 гривень у місті та 27 до селища. Управління економіки проаналізувало пасажиропотік і перевірило розрахунки. За підсумками обстеження економічно обґрунтований рівень визначили 15,95 гривні по місту та 21,30 — до населеного пункту. Комісія округлила суми до зручних значень, які підтримав виконком.

Таким чином, подорожчання проїзду в Кіровоградській області впливає на щоденні витрати жителів, особливо тих, хто регулярно користується громадським транспортом. Пасажирам доведеться враховувати нові розцінки під час планування бюджету.

У міській раді наголошують: оновлені тарифи дадуть змогу підтримувати технічний стан автобусів та забезпечити стабільне курсування на всіх напрямках.

