Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області зробить транспортну інфраструктуру більш сучасною.

У Чорткові з січня діє нова система оплати за проїзд у Тернопільській області, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає повний перехід міського транспорту на безготівковий формат розрахунків.

Проєкт реалізовано за участі київського ТОВ «Easy Soft», яке впровадило автоматизовану платформу для обліку пасажиропотоку та проведення електронних платежів. Система дозволяє фіксувати кількість поїздок і контролювати фінансові операції у режимі реального часу.

Відтепер у міських автобусах оплату здійснюють банківськими картками з безконтактною функцією або пільговою «Карткою чортків’янина». Для підтвердження достатньо прикласти носій до валідатора на кілька секунд. Після сигналу операція вважається завершеною.

У всіх транспортних засобах встановлено нове обладнання. Частину машин оснастили двома пристроями — біля передніх і задніх дверей салону, що дозволяє пасажирам швидше проходити до місць та уникати черг.

Найближчим часом планують запуск електронного квитка з можливістю поповнення через термінали EasyPay. Раніше видані картки залишаються чинними. Нові оформлюватимуть лише під час першого звернення або у разі втрати чи пошкодження.

Передбачено поступове розширення механізму на маршрути сіл Чортківської громади. Поки що там зберігається готівковий розрахунок, однак після встановлення валідаторів прийматимуть виключно картки.

Впровадження цифрового формату дозволяє уніфікувати облік коштів на всіх напрямках, підвищити прозорість розрахунків та оптимізувати контроль перевезень. Перевірку факту оплати здійснюватимуть під час руху.

Пасажирам рекомендують завчасно ознайомитися з правилами користування, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок. Очікується, що нова система оплати за проїзд у Тернопільській області зробить транспортну інфраструктуру більш сучасною та зручною для жителів громади.

