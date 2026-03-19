Українцям показали додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі на 20 березня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 20 березня триватимуть у десятках будинків через профілактичні планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».

Українцям показали додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі на 20 березня, які є необхідним для проведення ремонтних робіт, які допоможуть підвищити надійність електропостачання та запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

З 08:00 до 17:00 години електрику будуть вимикати у місті Запоріжжя за такими адресами:

Авіаційна — 2, 3а, 4-16;

Аеродромна — 1, 15-21, 2, 20, 22, 3, 5, 4-18, 7, 9, 11;

Азовська — 1-9, 11, 12, 14, 13-21, 14-22, 2-10, 23-31, 31А, 24-34, 33-39, 36-40;

Ангарна — 1-13, 10а, 2-8, 10;

Балка Попівка — 1-13, 15, 17-23, 25, 27-45, 28-40, 44, 46, 46/4, 50, 50а, 47-87, 91-107, 109, 111, 52, 56-68, 74-78;

Барикадна — 1, 1-41, 107, 107а, 109, 113-159, 161, 163, 25, 35, 37, 39, 43-61, 46-56, 58, 58г, 63-69, 71-77;

Батарейна — 33, 37-41, 45, 56;

Ботанічна — 1-11, 15, 2-14;

Броньова — 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31-45, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40-52, 4, 45, 47, 49, 49а, 5, 51-69, 54-64, 70, 7, 9;

З 09:00 до 17:00 години триватимуть додаткові знеструмлення. Вони охоплять наступні вулиці:

Автодорівська — 2-12

Автодорожна — 12а, 15, 17-21, 16-20

Алмазна — 52

Вольська — 20-32, 37-87

Вроцлавська — 26, 28, 30

Довженка — 19-33, 26-40

Івана Виговського — 59-71, 72-88

Каспійська — 91-97, 136-154

Мирослава Симчича — 61, 63, 65

Михайла Топоркова — 41-51

Павла Чубинського — 51, 53, 55, 57-87

Памірська — 66-86, 87, 89, 91а

Паторжинського — 1, 3, 5-51, 18-58, 4-14, 16

Сиром’ятникова — 2-6, 6а

Стефанова — 30, 32, 32/1, 34, 36-40

Українська — 96а

Ферганська — 1-19, 2-18, 20, 22-28, 31, 33, 32, 34, 34а, 39-49, 40-46

З 09:00 до 16:00 години також діютимуть вимкнення, які торкнуться таких адрес:

Анатолія Солов’яненка — 166А-208

Богдана Ступки — 1-39, 12-18, 22-32, 8

Брюлова — 5

Володимира Мономаха — 189-197, 222

Деповська — 79

Івана Гутніка-Залужного — 3а, 1-29, 29а, 2-14

Компресорна — 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81

Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154а, 177

Логінова — 20-22

Медична — 1-7, 2-4, 11-23, 12-20, 8

Михайла Залевського — 2

Омельченка — 11, 7, 9

Тиражна — 10а, 2-26, 9

Фінансова — 100-124, 109-143

Червона — 15, 34.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: яким чином змінили ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто з українців може її отримати.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону в Запоріжжі: що відомо про відключення батарей.