Про це він розповів на своєму каналі.
За словами експерта, тактика ведення бойових дій за ці роки повністю змінилася, тому всі бойові статути переписані, переписуються і повинні бути переписані.
«Ось зараз війна іранська війна 2.0 показує, що США, країни затоки та країни Західної Європи, які мають бази у затоці, взагалі не вивчали російсько-українську війну. Вони взагалі живуть у парадигмі старих воєн. Тегеран завдає точкових ударів і знищує фактично інфраструктуру та військові бази держав, проти яких він воює», – стверджує Олег Старіков.
Як він зазначає, зараз у війні треба швидко думати та ухвалювати рішення, щоб не бути враженим. А перші вражені американські військовослужбовці, розповідає він, збиралися у штабах без прикриття зверху, вони вели якісь наради і по них прилітало. У нас, нагадує він, теж були строї, нагородження, і теж прилітали, тож командири повинні вчитися новому веденню бойових дій.
«У сучасній війні найголовніше – розосередження, а не зосередження. Тобто для того, щоб вести бойові дії і не загинути у війні, навіть не зробивши жодного пострілу, ти маєш розосередитися, просочитися, залягти і вести бойові дії не як піхотинець, а мало не не спецназівець», – пояснює Олег Старіков.
