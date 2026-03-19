Військовий експерт Олег Старіков заявив, що хід війни проти Ірану свідчить про те, що Захід і Близький Схід взагалі не вивчали російсько-українську війну, вони роблять помилки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, тактика ведення бойових дій за ці роки повністю змінилася, тому всі бойові статути переписані, переписуються і повинні бути переписані.

«Ось зараз війна іранська війна 2.0 показує, що США, країни затоки та країни Західної Європи, які мають бази у затоці, взагалі не вивчали російсько-українську війну. Вони взагалі живуть у парадигмі старих воєн. Тегеран завдає точкових ударів і знищує фактично інфраструктуру та військові бази держав, проти яких він воює», – стверджує Олег Старіков.

Як він зазначає, зараз у війні треба швидко думати та ухвалювати рішення, щоб не бути враженим. А перші вражені американські військовослужбовці, розповідає він, збиралися у штабах без прикриття зверху, вони вели якісь наради і по них прилітало. У нас, нагадує він, теж були строї, нагородження, і теж прилітали, тож командири повинні вчитися новому веденню бойових дій.

«У сучасній війні найголовніше – розосередження, а не зосередження. Тобто для того, щоб вести бойові дії і не загинути у війні, навіть не зробивши жодного пострілу, ти маєш розосередитися, просочитися, залягти і вести бойові дії не як піхотинець, а мало не не спецназівець», – пояснює Олег Старіков.

