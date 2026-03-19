Подорожчання проїзду в Рівненській області пов’язане насамперед зі зростанням витрат на пальне та технічне обслуговування транспорту.

У регіоні фіксують подорожчання проїзду в Рівненській області, про що повідомляють пасажири на окремих міжміських маршрутах, повідомляє Politeka.

Мешканці зазначають зміну вартості квитків і пов’язують це зі зростанням ціни пального.

Перевізники певний час намагалися стримувати тарифи, однак останнім періодом оплата за поїздки почала поступово зростати. Основним чинником стало подорожчання пального, що суттєво вплинуло на витрати транспортних компаній.

Житель області Юрій розповів, що помітив зміни на маршруті Горбаків — Рівне. За його словами, квиток подорожчав на 10 гривень і тепер становить 55 грн.

Місцеві мешканці також порівнюють нинішні ціни з попередніми роками. Зокрема, у 2009–2012 роках поїздка за цим напрямком коштувала близько 18 гривень, що викликає обговорення серед пасажирів.

Зміни торкнулися і маршруту Рівне — Тучин. Вартість поїздки там зросла до 69 гривень, тоді як раніше вона становила приблизно 52 грн.

Експерти зазначають, що подорожчання проїзду в Рівненській області пов’язане насамперед зі зростанням витрат на пальне та технічне обслуговування транспорту. Ці фактори безпосередньо впливають на формування тарифів.

Фахівці радять пасажирам заздалегідь планувати поїздки, порівнювати маршрути та користуватися онлайн-сервісами для пошуку вигідніших варіантів.

Мешканцям рекомендують стежити за оновленнями від перевізників, оскільки вартість поїздок може змінюватися залежно від економічної ситуації.

Пасажирам радять враховувати можливі зміни вартості при плануванні поїздок, щоб уникнути додаткових витрат.

