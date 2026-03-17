Ще не визначена дата завершення опалювального сезону в Одесі на 2026 рік, проте батареї перекриватимуть за встановленими нормами, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про вимкнення батарей цього року.

Станом на зараз точну дату завершення опалювального сезону в Одесі у 2026 році не визначено, оскільки вона напряму залежить від погодних умов. Загальні правила регулюються постановою Кабінету Міністрів України № 830, згідно з якою подачу тепла припиняють у разі, якщо середньодобова температура повітря перевищує +8 °C протягом трьох днів поспіль.

Це означає, що рішення про відключення опалення ухвалюється вже під час самого сезону — з урахуванням фактичної температури, а не заздалегідь визначеної дати. У разі стабільного потепління відповідні служби можуть розпочати поступове припинення теплопостачання.

Для прикладу, у 2025 році опалювальний сезон в Одесі завершився 31 березня. Відповідне розпорядження № 173 від 28 березня підписав міський голова Геннадій Труханов.

Документом передбачалося відключення систем централізованого опалення всіма балансоутримувачами, а також початок підготовки теплового господарства до наступного року, зокрема проведення ремонтних робіт.

Зважаючи на те, що Одеса розташована на півдні України і має м’якший клімат, ніж більшість регіонів, весняне потепління тут зазвичай настає раніше. Це дозволяє завершувати опалювальний сезон наприкінці березня або навіть трохи раніше.

За попередніми прогнозами синоптиків, весна 2026 року може бути теплішою за середні показники. Тож існує ймовірність, що відключення опалення відбудеться приблизно у ті ж строки, що й торік — наприкінці березня.

Останні новини України:

