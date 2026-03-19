Користувачам громадського транспорту нагадують про подорожчання проїзду в Житомирі та про можливість обирати оптимальні маршрути.

Подорожчання проїзду в Житомирі у приміських автобусах набирає чинності з березня, передає Politeka.

Про це повідомляють перевізники.

На маршрутах №108, №115, №126 та №128 пасажири платитимуть 20 гривень замість 15 за поїздку в межах міста. Вартість проїзду до віддалених населених пунктів змінюватиметься залежно від напрямку — від 15 до 28 гривень.

Водії пояснюють, що підвищення тарифів стало необхідним через зростання цін на паливо, запчастини та витрати на обслуговування транспорту. За словами Ігоря, водія маршруту №128, без нових цін перевізники працювали б у збиток.

Денис, водій автобуса №108, зазначає, що підвищення торкнеться майже всіх напрямків у місті, а Василь із маршруту №126 додав, що оголошення вже розміщені у транспорті.

У департаменті регіонального розвитку Житомирської ОДА підтвердили, що близько десяти компаній вже подали заявки на підвищення вартості проїзду, що охопить приблизно сотню маршрутів. Начальник відділу транспорту Валерій Ясинецький пояснив, що зміни пов’язані зі зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів і не суперечать законодавству після скасування державного регулювання тарифів у 2015 році.

Попередній аналіз показує, що на окремих напрямках подорожчання становитиме від 2 до 5 гривень. Місцева влада радить пасажирам заздалегідь планувати витрати та стежити за оновленими оголошеннями у транспорті.

