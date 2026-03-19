Рішення про завершення опалювального сезону у Хмельницькій області в 2026 році ухвалюватиметься кожною громадою окремо.

У Хмельницькій області дата завершення опалювального сезону поки що не визначена, однак діють чіткі правила, які регулюють момент відключення тепла в 2026 році, пише Politeka.net.

Відповідно до урядової постанови №1267, нинішній опалювальний сезон триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Але це не означає, що опалення в будинках не вимикатимуть саме до цієї дати.

Попри те, що нормативні документи визначають 31 березня як орієнтовну дату завершення опалювального сезону, місцева влада має право змінювати ці строки. Зокрема, тепло можуть відключити раніше, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищуватиме +8°C.

Разом із тим у закладах освіти та медицини опалювальний період у Хмельницькій області можуть продовжити за окремими рішеннями громад, особливо у разі різкого похолодання у квітні.

Починаючи з 1 квітня, теплогенеруючі підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках із встановленими лічильниками плата за опалення у квітні зазвичай буде мінімальною або взагалі відсутньою — оплачуватимуться лише залишкові обсяги тепла.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що завершення опалювального сезону не прив’язане до конкретної дати. За його словами, ключовим фактором є фактичні температурні показники.

Він також підкреслив, що країна має достатньо ресурсів для стабільного проходження сезону. У разі потреби теплопостачання можуть продовжити навіть до середини квітня, орієнтуючись передусім на погодні умови.

Останні новини України:

