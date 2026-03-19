Завершення опалювального сезону у Закарпатській області ще не затверджено в 2026 році, проте існують законодавчі терміни.

У Закарпатській області станом на зараз не визначено точну дату завершення опалювального сезону у 2026 році, однак порядок відключення тепла регулюється правилами, повідомляє Politeka.net.

Згідно з постановою уряду №1267, опалювальний період офіційно триває з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Втім, ця дата є орієнтовною і не зобов’язує утримувати подачу тепла саме до кінця березня.

Органи місцевого самоврядування можуть самостійно коригувати строки завершення сезону, орієнтуючись на погодні умови. Зокрема, опалення можуть вимкнути раніше, якщо середньодобова температура повітря перевищуватиме +8°C протягом трьох днів поспіль.

Водночас для закладів освіти та охорони здоров’я можливе продовження подачі тепла за окремими рішеннями громад, особливо у випадку різкого похолодання в квітні.

Із початком квітня теплогенеруючі підприємства поступово переходять на літній режим роботи. У будинках, обладнаних лічильниками, суми у платіжках за опалення зазвичай будуть мінімальними або відсутніми — нарахування здійснюватиметься лише за фактично спожите залишкове тепло.

Віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що завершення опалювального сезону не має чіткої календарної прив’язки. За його словами, ключовим чинником при ухваленні рішення залишаються фактичні температурні показники.

Він також зазначив, що держава забезпечена необхідними ресурсами для стабільного проходження сезону. За потреби теплопостачання можуть продовжувати навіть до середини квітня, орієнтуючись насамперед на реальні погодні умови.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: що треба зробити для отримання.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де можна отримувати 38 тисяч гривень зарплатні.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: які зміни впроваджуються.