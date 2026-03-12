У місті з’являються нові пропозиції зайнятості, і робота для пенсіонерів у Харкові охоплює як офісні посади, так і виробничі.

Робота для пенсіонерів у Харкові представлена різними вакансіями на ринку праці, які роботодавці публікують на платформі Work.ua, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій є варіанти у контактних центрах, на виробництві та у сфері обслуговування клієнтів.

Однією з доступних вакансій є менеджер call-центру у компанії «Ю Контакт». Підприємство спеціалізується на телефонних продажах товарів і консультаціях для клієнтів по всій Україні.

Працівники залучені до двох основних проєктів. Перший передбачає продаж текстильних виробів телефоном. За цією програмою пропонують фіксовану ставку 10 тисяч гривень на місяць та додатковий відсоток від результатів продажів.

Другий напрям пов’язаний із запрошенням клієнтів на безкоштовні пробні заняття з іноземних мов, математики або програмування. Оплата складається зі ставки та бонусів за кожне оформлене замовлення. Робочий графік у компанії скорочений — з 10:00 до 17:30.

Ще одна робота для пенсіонерів у Харкові доступна у виробничій сфері. Компанія «Платформінг, ТОВ» шукає оператора термопластавтоматів для виготовлення пластикових виробів.

До обов’язків працівника входить виконання технологічних процесів, контроль якості готової продукції та дотримання виробничих правил безпеки. Заробітна плата на цій посаді становить близько 20 тисяч гривень.

Серед інших пропозицій є вакансія оператора контактного центру у компанії Adelina Call Center & BPO. Підприємство працює у сфері клієнтського сервісу понад 20 років та пропонує базову ставку 15 тисяч гривень із можливими бонусами від 3 тисяч.

