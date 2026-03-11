Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надають переважно у форматі співжиття з власниками з розрахунком на відповідальність, взаємоповагу та участь у господарських справах.

У Полтаві та Котелевському районі відкрили доступ до безкоштовного житла для ВПО в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Пропозиції передбачають проживання у будинках із присадибними ділянками та умовами спільного побуту. У Полтаві, на провулку Тупому, власники готові надати велику окрему кімнату з садом і городом. Помешкання підходить для жінки або подружжя без дітей. Зручності часткові, проте в будинку тепло і є базові умови для проживання. В іншій кімнаті мешкає літня бабуся, яка самостійно себе обслуговує, але має вікові порушення пам’яті. Господарі шукають охайних і порядних людей із досвідом життя у приватному секторі, адже потрібно підтримувати порядок на подвір’ї та допомагати з нескладними господарськими справами.

Ще один варіант доступний у селі Козлівщина Котелевського району. Там пропонують кімнату в приватному будинку з водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем і туалетом. Встановлено бойлер, є інтернет, а на випадок відключення електрики передбачений інвертор. Літня кухня дозволяє готувати в теплу пору року.

На території утримують курей, собаку та котів. Власники шукають жінку для спільного проживання та взаємної підтримки у побуті. У селі працюють магазини, школа, дитсадок, а до обласного центру — близько 17 км, маршрутки курсують регулярно.

Фахівці радять уважно перевіряти оголошення із фінансовими обіцянками від невідомих осіб, щоб уникнути шахрайства.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надають переважно у форматі співжиття з власниками з розрахунком на відповідальність, взаємоповагу та участь у господарських справах.

