Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набрало чинності, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються передусім водопостачання та водовідведення у всіх громадах регіону. Місцева влада пояснює коригування зростанням витрат на електроенергію, обслуговування обладнання та оплату праці персоналу.

У Ставищенській громаді кубометр води тепер коштує 30,54 грн без ПДВ та 36,65 грн із податком, водовідведення – 36,21 грн без ПДВ і 43,45 грн із податком. Актуальні тарифи доступні на офіційному порталі громади та через публічні оголошення.

Заступник селищного голови контролює дотримання нових розцінок. Місцеве ЖКП підкреслює, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам підприємства та гарантує безперебійну подачу води й стабільну роботу інфраструктури.

Влада радить мешканцям заздалегідь планувати бюджет, слідкувати за повідомленнями та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною підтримкою для зменшення фінансового навантаження.

Також варто зауважити, що експерти зазначають, що своєчасне планування платежів дозволяє уникнути боргів та забезпечує стабільне функціонування комунальних служб. Мешканців закликають уважно стежити за оновленнями, щоб вчасно реагувати на нові тарифи та уникати непорозумінь.

