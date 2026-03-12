Військовий експерт Олег Старіков заявив, що всі сьогоднішні регіональні війни можуть злитися у світову, а великі гравці міжнародної політики не знають, що робити, вони мовчать і спостерігають, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«російсько-українська війна була першою, зараз війна на Близькому Сході друга, але ми щось усі забуваємо, що була афгано-пакистанська. Щось ми про неї забули, а вона ведеться. Вона не така яскрава, звісно, але я говорю про ті розлами і ті точки напруги, де світ може спалахнути. Це ті точки напруги, де зіштовхуються інтереси глобальних країн», – наголошує Олег Старіков.

Щодо Близького Сходу, зазначає експерт, то Іран за кілька днів втягнув у війну всі країни регіону і практично весь світ. Тобто, пояснює він, російсько-українська війна торкнулася європейського театру, пакистано-афганська – Центральної Азії, а Іран торкнувся навіть Японії, Південної Кореї, Китаю, адже вони отримують з Близького Сходу нафту, тобто це все – вже не локальні війни, а регіональні.

За словами експерта, є побоювання, що все це може перейти навіть у світову війну, тому ситуація дуже небезпечна, весь світ, великі актори, головні суб'єкти світової політики мовчать.

«Китайці мовчать, не знають, що робити. Індуси мовчать, не знають, що робити. Про японців, про корейців я вже сказав, вони зараз збирають ради національної безпеки для того, щоби щось вирішувати. Бразилія далеко, але і вона не знає, що робити. Тобто всі шоковані, чесно кажучи. Усі шоковані, не знають, куди далі це приведе. Що далі?», – підсумовує Олег Старіков.

