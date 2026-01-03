Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області впливає на сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області ссталося в Рені, повідомляє Politeka.

З 1 січня 2026 року у місті змінились ставки на водопостачання та водовідведення через зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії.

За новими розрахунками, кубічний метр води коштуватиме 38,87 грн, що на 7,2% більше за чинну ціну 36,26 грн. Водовідведення подорожчає на 17,4%, до 47,62 грн за кубометр порівняно з 40,56.

У КП «Водоканал» Ренійської міської ради пояснюють, що попередні ставки покривали лише 91% фактичних витрат підприємства. Індексація мінімальної зарплати до 8647 гривень, підвищення прожиткового мінімуму до 3328 та зростання цін на електроенергію зробили оновлення тарифів необхідним для безперебійного функціонування систем.

У 2026 році планується надання понад 478 тисяч м³ води та 255 тисяч м³ каналізаційних послуг. Рік тому мешканці Рені відмовилися від підвищення розцінок і створили ініціативну групу для обговорення альтернативних рішень. Тоді міська рада залишила пільгову ціну — 27 гривень за кубометр води та стоків, а різницю компенсували з місцевого бюджету.

Фахівці радять мешканцям перевіряти показники лічильників, економно використовувати ресурси та планувати витрати, щоб зменшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Місцева влада закликає стежити за офіційними повідомленнями, щоб бути поінформованими про зміни, нові ціни та порядок їх застосування, а також своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів.

