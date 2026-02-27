Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області почне діяти на початку березня і передбачає зміни в курсуванні деяких приміських електричок.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області включає тимчасове скасування деяких приміських експресів на окремі дати березня та початок квітня, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Кіровоградській області проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Зокрема, №6274 Подільськ - Помічна не курсуватиме 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 та 31 березня 2026 року, а №6273 Помічна - Подільськ буде відмінено 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 березня та 1 квітня.

Причиною змін у розкладі називають зменшення пасажиропотоку та необхідність економії експлуатаційних витрат.

У звʼязку з цим, для пасажирів передбачені альтернативні рейси: №6272 Подільськ - Помічна та №6275 Помічна - Подільськ, які курсуватимуть у зазначені дні.

Водночас, новий графік руху поїздів у Кіровоградській області передбачає й зміни в міжрегіональному сполученні.

№54/53 Одеса - Дніпро, що проходить через Кропивницький, Знам’янку та Олександрію, відтепер курсуватиме щоденно.

Таке рішення ухвалили для забезпечення стабільного сполучення в умовах негоди та можливих перебоїв з електропостачанням. Пасажири можуть скористатися цим маршрутом для поїздок як у напрямку Одеси, так і у напрямку Дніпра.

Цей пасажирський склад обслуговує ключові станції нашого регіону: Олександрію, Знам’янку-Пас., Кропивницький, Новоукраїнку та Помічну.

Розклад передбачає відправлення з Дніпра о 21:03 та прибуття до Одеси о 08:19 наступного дня. Деталі зупинок на кожній із станцій варто уточнювати на сайті перевізника, або ж у касах вокзалів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.