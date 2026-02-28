У Пенсійному фонді зазначають, що особливу субсидію для пенсіонерів в Запоріжжі можна отримувати одночасно з житловою субсидією.

Субсидія для пенсіонерів в Запоріжжі на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного побутового палива надається за особистою заявою, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ. У Пенсійному фонді пояснили, хто має право на субсидію та як її оформити.

Суму допомоги розраховують індивідуально для кожного домогосподарства, враховуючи сукупний дохід сім’ї за попередній календарний рік. Водночас мінімальна соціальна норма твердого палива встановлена на рівні 2 тонн на рік.

У Пенсійному фонді зазначають, що цю субсидію для пенсіонерів в Запоріжжі можна отримувати одночасно з житловою субсидією на оплату комунальних послуг — електроенергії, газу для приготування їжі, водопостачання та послуг з вивезення побутових відходів.

Право на допомогу мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно проживають на території країни.

Ключові умови для призначення субсидії — відсутність централізованого опалення та неможливість обігрівати житло природним газом або електроенергією.

Подати заяву на субсидію можна двома способами. Особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду, органи місцевого самоврядування або ЦНАПи. Дистанційно — через портал електронних послуг ПФУ, сайт Мінсоцполітики або портал «Дія».

Для оформлення необхідно підготувати: заяву та декларацію встановленого зразка, договір оренди житла (за наявності), копію договору про реструктуризацію боргів за комунальні послуги (якщо є), а також довідку про доходи, у разі відсутності даних у державних реєстрах.

