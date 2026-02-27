За інформацією посадовців, обмеження руху в Чернівцях мають тимчасовий характер.

Обмеження руху в Чернівцях запровадили на кількох відрізках через ремонтні та інженерні роботи, повідомляє Politeka.

Про зміни повідомила міська рада.

До 24 березня включно перекрито частину вулиці Руданського — від Головної до Волошина. На цій ділянці триває капітальний ремонт дорожнього покриття на Головній, що потребує повного припинення проїзду поруч.

На Каштановій, у районі будинку №33-А, до 1 травня діє часткове звуження. Там облаштовують водопровідну камеру. Транспорт пропускають з урахуванням будівельних робіт та вимог безпеки.

У мерії уточнюють, що терміни визначені відповідно до календарного плану підрядників. Після завершення процесів проїзд на вказаних відрізках відновлять у звичному режимі.

За інформацією посадовців, обмеження руху в Чернівцях мають тимчасовий характер і пов’язані з оновленням інженерної та дорожньої інфраструктури. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут, враховуючи чинні зміни.

Крім того, у Чернівцях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту через роботи на міських об’єктах інфраструктури. Обмеження стосуються ділянки вулиці Зеленої — від Лубенської до Старожучківського шляху.

Перекриття триватиме до 3 квітня включно. На основному відрізку встановлено повне обмеження проїзду, а на перехресті з вулицею Старожучківський шлях рух дозволено лише в межах однієї смуги.

За даними міської ради, роботи проводять у рамках капітального ремонту вулично-дорожньої мережі. Мета — поліпшення стану покриття, підвищення безпеки дорожнього руху та оновлення міської інфраструктури.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яких цін чекати з січня.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: з січня діють нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.