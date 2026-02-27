Усі пропозиції на сайті відносяться до категорії безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області.

У Полтавській області переселенці можуть скористатися безкоштовним житлом для ВПО, повідомляє Politeka.

Про це стало відомо із офіційного сайту ОВА.

Ця підтримка надається в рамках державних та гуманітарних програм для внутрішньо переміщених осіб.

Для координації допомоги працює цілодобовий контактний центр за номером 0 800 502 230. Там можна дізнатися про наявність вільних місць, отримати консультації щодо поселення та оформлення документів.

Окрім центрального контакту, працюють гарячі лінії для мешканців Полтавської області та міста Кременчук. Вони допомагають уточнювати доступність безкоштовного житла для ВПО та пояснюють, які документи необхідно підготувати.

Переселенці також можуть користуватися онлайн-платформою «Прихисток». Вона дозволяє швидко ознайомитися з доступними варіантами проживання у різних населених пунктах області. Усі пропозиції на сайті відносяться до категорії безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області, що спрощує пошук та організацію поселення.

Після прибуття до регіону внутрішньо переміщені особи мають зареєструватися для отримання довідки. Це можна зробити через управління соціального захисту населення, уповноважених осіб місцевих рад або центри надання адміністративних послуг.

Також доступна електронна подача заяв через мобільний додаток Єдиного державного порталу «Дія». Для мешканців Полтави реєстрація можлива у районних управліннях соціального захисту:

Київська районна рада — вул. Ст. Халтуріна, 13

Шевченківська районна рада — вул. Івана Мазепи, 30

Подільська районна рада — вул. Гайового, 3

Усі доступні варіанти облаштовані для комфортного проживання та готові приймати переселенців негайно.

