Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році стартувала в межах соціальної ініціативи, спрямованої на підтримку людей поважного віку та вразливих родин, повідомляє Politeka.

Програму впроваджують у Харкові та Ізюмі.

Першочергову увагу приділяють домогосподарствам, які зазнали руйнувань через обстріли або тривалий період перебували в небезпечних умовах. Головна мета — відновлення житла та базового побуту.

Проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачає встановлення нових дверей і вікон, ремонт даху, відновлення стін чи стелі. Перелік робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні сім’ї, самотні матері й батьки, вагітні жінки. Кожне звернення розглядають окремо, навіть за відсутності частини документів.

Для участі необхідно надати посвідчення особи, підтвердження права власності та довідки про доходи. Консультанти допомагають із підготовкою паперів і супроводжують заявників на всіх етапах.

Окремий напрям передбачає домашній супровід самотніх літніх людей та громадян із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці забезпечують побутову підтримку й контролюють щоденні потреби.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами та має на меті покращення умов проживання.

Мешканцям радять стежити за офіційними оголошеннями та звертатися на гарячу лінію для уточнення термінів подання заяв. Така підтримка допомагає стабілізувати побут і зменшити фінансове навантаження у складний період.

