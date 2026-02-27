У 2026 році порядок надання допомоги для ВПО у Кіровоградській області на проживання для внутрішньо переміщених осіб продовжує діяти.

Держава продовжує підтримувати українців грошовою допомогою для ВПО у Кіровоградській області, а у 2026 році система виплат діє із змінами та уточненнями.

Розповідаємо, на яку допомогу можуть розраховувати переселенці.

У 2026 році порядок надання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб продовжує діяти. Ключовим нормативним актом залишається постанова Кабінету Міністрів України №332, яка регламентує умови призначення, продовження та припинення виплат.

Розмір щомісячної підтримки становить:

2 000 грн — для дорослих;

3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю.

Грошову допомогу для ВПО у Кіровоградській області підтримку призначають на кожного члена родини, який має офіційний статус внутрішньо переміщеної особи та внесений до Єдиної інформаційної бази ВПО.

Виплати продовжують одразу на шість місяців, але після перевірки доходів сім’ї. У 2026 році орієнтиром для розрахунків є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 2595 грн. Допомогу продовжать за умови, що середньомісячний дохід на одну людину за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми, тобто 10380 грн. Якщо цей показник більший, виплати на наступний період не нараховуються.

Постанова №332 визначає перелік категорій переселенців, для яких рівень доходів сім’ї не впливає на право отримання допомоги на проживання.

Йдеться, зокрема, про:

пенсіонерів, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 380 грн;

осіб з інвалідністю I та II групи;

дітей з інвалідністю до 18 років;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років;

прийомних батьків, батьків-вихователів та опікунів.

Водночас допомогу можуть не призначити або припинити її виплату, якщо сім’я, попри статус ВПО, не відповідає критеріям фінансової вразливості.

Зокрема, підставою для відмови є ситуація, коли протягом трьох місяців до звернення особа або члени її родини:

придбали автомобіль віком до п’яти років (крім транспортних засобів, переданих для потреб оборони);

купили земельну ділянку чи житло на суму понад 100 000 гривень (за винятком майна, наданого державою або громадою);

мають на банківських рахунках або депозитах понад 100 000 гривень;

придбали іноземну валюту чи банківські метали на суму понад 100 000 гривень (крім випадків отримання благодійної допомоги або оплати лікування, навчання чи соціальних послуг);

володіють житлом поза межами зони бойових дій або тимчасової окупації площею понад 13,65 м² на одну особу.

Окремою новацією 2026 року може стати запровадження додаткової підтримки для дітей із числа ВПО. Із лютого 2026 року планується відновлення спеціальної щомісячної виплати у розмірі 3 000 грн, призначеної для компенсації витрат на оренду житла для дітей-переселенців.



