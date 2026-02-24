Грошова допомога для ВПО у Харківській області для цих груп подовжується автоматично.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області, продовжує виплачуватися у 2026 році, а також передбачає розширення підтримки для дітей-переселенців, передає Politeka.net.

Про актуальні правила нарахування повідомили у Пенсійному фонді України.

Щомісячні виплати на проживання залишаються чинними. Станом на лютий сума для неповнолітніх та осіб з інвалідністю становить 3 000 гривень на місяць. Повнолітні отримують по 2 000 гривень. Кошти автоматично надходять на банківські рахунки у два етапи — 15 та 28 числа. Такий механізм дозволяє родинам стабільно розподіляти витрати на оренду житла, оплату комунальних послуг, придбання харчів та базових речей.

Окремо ухвалено рішення щодо збільшення охоплення дітей із сімей переселенців. Із лютого 2026 року, за ініціативи профільного комітету Верховної Ради, право на щомісячну виплату у розмірі 3 000 гривень матимуть усі діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Головною зміною стало скасування залежності призначення коштів від рівня доходу батьків для визначеної категорії неповнолітніх. Якщо раніше враховувався середньомісячний показник на одного члена родини, то тепер підтримка на дитину надаватиметься незалежно від працевлаштування матері чи батька та розміру їхньої зарплати.

Водночас для дорослих членів сімей критерій доходу зберігається. Після підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня до 2 595 гривень граничний рівень для продовження нарахування на наступні шість місяців становить 10 380 гривень на одну особу. Саме цей показник враховують під час ухвалення рішення щодо подальшого фінансування.

Для найбільш вразливих категорій діє окремий порядок. Пенсіонери з низьким забезпеченням, люди з інвалідністю I та II груп, а також діти-сироти отримують кошти без додаткової перевірки матеріального стану. У ПФУ уточнили, що грошова допомога для ВПО у Харківській області, для цих груп подовжується автоматично відповідно до чинних норм.

