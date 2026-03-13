Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області залишається затребуваною.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області представлена різними вакансіями на ринку праці, серед яких є як фізична зайнятість, так і пропозиції для спеціалістів із технічною освітою, повідомляє Politeka.

Аналіз оголошень на платформі Work.ua показує, що чимало роботодавців готові розглядати кандидатів старшого віку. Серед актуальних варіантів — посади у транспортній сфері, виробництві та сервісних компаніях.

Однією з пропозицій стала вакансія водія таксі на автомобілі компанії. Працевлаштування пропонує служба Uklon, яка надає транспорт для виконання замовлень. За інформацією оголошення, можливий заробіток становить від 25 до 30 тисяч гривень, при цьому водій отримує до 65% від каси.

Серед вимог до кандидатів — водійське посвідчення категорії B, активний досвід керування від дев’яти місяців та наявність сучасного смартфона.

Ще одна робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області — інженер-конструктор у компанії EDS. Підприємство «ЕДС-ТРАНСФОРМЕР» у Дніпрі спеціалізується на виробництві силових трансформаторів та має повний цикл виготовлення обладнання.

Роботодавець пропонує офіційне оформлення, графік з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 та трансфер містом. Заробітна плата на цій посаді становить приблизно 30 тисяч гривень.

Вищий рівень доходу можливий для тих, хто має власний транспорт. Однією з найбільш оплачуваних вакансій стала пропозиція водія-експедитора у сервісі Zakaz.ua.

Компанія пропонує стабільний дохід близько 40 тисяч гривень із виплатами двічі на місяць. Подібні пропозиції дозволяють людям старшого віку залишатися активними на ринку праці та отримувати додатковий заробіток.

