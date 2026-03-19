Україна, яка ще нещодавно знаходилася виключно у позиції одержувача закордонної допомоги, поступово починає виступати як носій практичного досвіду, затребуваного навіть такими світовими гравцями, як США.

Якщо подивитися на це в логіці холодного розрахунку, а не емоцій, ситуація виглядає як рідкісний і досить несподіваний геополітичний реверс. Йдеться, насамперед, про протидію дронам типу Shahed – загрозу, з якою українська армія стикається системно і вже навчилася працювати в цьому напрямі не лише ефективно, а й економічно досить раціонально.

Саме цей фактор зараз виходить на перший план. В умовах масових атак по Україні дорогі рішення, такі як, наприклад, Patriot, залишаються вкрай ефективними, але не завжди виправданими з погляду співвідношення «ціна – результат». Український підхід, швидше, передбачає адаптацію: поєднання ППО, радіоелектронної боротьби та дешевших перехоплювачів, які дозволяють закривати частину загрози без надмірного навантаження на ресурс.

Для Вашингтона це питання прагматики, для Києва це можливість скоригувати свою роль у системі відносин. Володимир Зеленський, по суті, робить ставку на те, що Україна може бути не лише одержувачем, а й постачальником рішень (нехай і не в класичному військово-промисловому сенсі, а у вигляді реального досвіду, напрацювань та тактичних підходів).

Це дає певні дивіденди Україні. По-перше, це посилює переговорні позиції, коли розмова стає взаємнішою. По-друге, це опосередковано впливає на конфігурацію навколо Росії, коли технології, які використовувалися проти України, втрачають частину своєї ефективності в міру того, як знаходяться способи їхньої ефективної нейтралізації.

Ризики тут не менш очевидні. Будь-який перерозподіл ресурсів, навіть обмежений, відбувається на тлі війни, що триває. Тиск на східному напрямі зберігається, питання пріоритетів нікуди не зникає. Крім того, увага та ресурси США об'єктивно обмежені, адже посилення залучення на Близькому Сході неминуче впливає на темпи та обсяги підтримки України.

Є й ширший контекст. Енергетичний. Ескалація навколо Ірану традиційно відбивається на глобальних ринках, що означає зростання цін та додаткове навантаження на економіки світу, у тому числі й українське.

У результаті маємо сьогодні досить складну конструкцію. У короткостроковій перспективі Україна посилює свою суб'єктність та демонструє цінність та корисність. У довгостроковій ж вона стикається з необхідністю балансувати між власними потребами та участю у ширшій геополітичній конфігурації. І це не просто питання виживання, а спроба вбудуватися у систему, де цінується як стійкість, а й здатність приносити практичну користь.

І від того, наскільки акуратно буде витримано цей баланс, багато в чому залежить подальша траєкторія її існування.

Юрій ВАНЕТИК, адвокат, політичний стратег, член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції West Support, старший науковий співробітник Claremont Institute (Каліфорнія, США)





