Оприлюднено додаткові графіки відключень світла у Полтавській області на 20 березня.

У Полтавській області 20 березня діятимуть графіки відключення світла, які пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про заплановані обмеження поінформували кілька територіальних громад регіону з посиланням на дані компанії «Полтаваобленерго».

Енергетики вже оприлюднили оновлені графіки відключень світла у Полтавській області на 20 березня. Тимчасові перебої з електропостачанням необхідні для виконання технічного обслуговування мереж і підтримання їх стабільної та безперебійної роботи в подальшому.

З 8 до 17 години свытло вимикатимуть для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу. Електрика зникне у таких населених пунктах:

с.Марківка вулиці:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34)

с.Свічкареве вулиці:

Миколи Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодіжна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрія Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25)

З 8 до 17 години триватимуть обмеження у селі Старі Санжари через виконання робіт в мережах. Електрику вимкнуть на наступних вулицях:

Андрія Геращенка (б. 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),

пров.Багнянський (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15),

пров.Вузький (б. 1, 2, 3, 4, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2, 4),

Катерини Мешко (б. 2, 3, 5, 7, 9, 10),

пров.Луговий (б. 2, 2-Б, 3, 4, 7, 8),

пров.Миколи Середи (б. 1, 15),

пров.Мирний (б. 4, 6),

пров.Молодіжний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7а, 10, 12, 13),

Набережна (б. 1, 2, 5),

пров.Озерний (б. 1, 3),

Олександра Янка (б. 1, 2а, 5, 7),

пров.Решетника (б. 1),

пров.Річковий (б. 1, 2, 4, 5, 6а, 7, 8, 10),

пров.Сонячний (б. 2, 4),

Старосанжарська (б. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113а, 117, 119, 119-А, 121, 123, 125А, 127, 131, 133, 135),

пров.Травневий (б. 1, 2, 3, 5, 9),

пров.Тупий (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Феофіла Булдовського (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21),

пров.Яблуневий (б. 2, 3, 5).

