Доплати для пенсіонерів у Київській області почали нараховувати після внесення змін до закону «Про Держбюджет-2026», повідомляє Politeka.

Підвищення стосується людей поважного віку, які потребують постійного догляду.

Згідно з новими нормами, розмір надбавки зріс до 1 038 гривень. Підставою стало підвищення прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, — тепер показник становить 2 595 гривень.

Порівняно з попереднім роком підтримка збільшилася на 93,6 грн. Додаткові кошти мають частково компенсувати щоденні витрати, пов’язані з доглядом та базовими потребами.

Право отримати допомогу мають особи віком від 80 років, яким за медичними показниками потрібен регулярний нагляд. Важлива умова — відсутність працездатної рідні, здатної забезпечити догляд.

Також доплати для пенсіонерів у Київській області призначають громадянам, які не мають виплат через інвалідність або інших соціальних компенсацій. Рішення ухвалюють лише після висновку лікарсько-консультативної комісії.

Щоб оформити підтримку, необхідно звернутися до медзакладу, пройти комісію та подати заяву до Пенсійного фонду разом із документами.

Серед обов’язкових паперів: паспорт, ідентифікаційний номер, медичний висновок щодо потреби у догляді, а також підтвердження відсутності інших державних виплат.

Фахівці радять готувати довідки заздалегідь і перевіряти графік роботи комісії. Це допоможе швидше пройти процедуру оформлення.

Джерело

Останні новини України:

