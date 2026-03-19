Доплати для пенсіонерів у Київській області почали нараховувати після внесення змін до закону «Про Держбюджет-2026», повідомляє Politeka.
Підвищення стосується людей поважного віку, які потребують постійного догляду.
Згідно з новими нормами, розмір надбавки зріс до 1 038 гривень. Підставою стало підвищення прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність, — тепер показник становить 2 595 гривень.
Порівняно з попереднім роком підтримка збільшилася на 93,6 грн. Додаткові кошти мають частково компенсувати щоденні витрати, пов’язані з доглядом та базовими потребами.
Право отримати допомогу мають особи віком від 80 років, яким за медичними показниками потрібен регулярний нагляд. Важлива умова — відсутність працездатної рідні, здатної забезпечити догляд.
Також доплати для пенсіонерів у Київській області призначають громадянам, які не мають виплат через інвалідність або інших соціальних компенсацій. Рішення ухвалюють лише після висновку лікарсько-консультативної комісії.
Щоб оформити підтримку, необхідно звернутися до медзакладу, пройти комісію та подати заяву до Пенсійного фонду разом із документами.
Серед обов’язкових паперів: паспорт, ідентифікаційний номер, медичний висновок щодо потреби у догляді, а також підтвердження відсутності інших державних виплат.
Фахівці радять готувати довідки заздалегідь і перевіряти графік роботи комісії. Це допоможе швидше пройти процедуру оформлення.
Фахівці радять не відкладати оформлення, адже своєчасне подання документів дозволить швидше отримати передбачену допомогу.
