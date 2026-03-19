У Київській області 20 березня заплановані тимчасові відключення електроенергії, які торкнуться лише окремих населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про графіки обмежень оприлюднили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Причиною графіків відключення світла у Київській області на 20 березня стануть планові профілактичні роботи на електромережах. Мета цих заходів — обслуговування обладнання, підвищення надійності роботи мереж і запобігання можливим аварійним ситуаціям.

З 08:00 до 17:00 години в селі Гоголів триватимуть вимкнення на таких вулицях:

Галагана Григорія, Грушевського, Зоряна, Калюка, Київська, Шевченка, Артема, Воз’єднання, Жердовська, Квітнева, Кільцева, Орлика Пилипа, Хутірська, Яворницького Дмитра, Замкова, Преображенська, Ромашки Отамана, Франка, Ярослава Мудрого.

З 08:00 до 17:00 години в селі Русанів будуть діяти додаткові графвіки відключення електрики на наступних вулицях:

Вишнева, Гайова, Горіхова, Дворецька, Довженка, Жовтнева, Каштанова, Київська, Набережна, Нова, Оболонська, Окружна, Партизанська, Пасічна, Перемоги, Першотравнева, Польова, Привітна, Прилужна, Прилуцька, Садова, Селищанська, Сеньківська, Трубіжська, Хамбіра, Шевченка, Садовий (пров.).

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Світло вимикатимуть з 08:00 до 17:00 години у місті Переяслав за такими адресами:

Берла Арсенія — 1А, 1Б, 7, 12, 14

Героїв Чорнобиля — 2, 6, 14, 18, 20

Коломійця Володимира — 2А

Левчука Остапа — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25

Лесика Анатолія — 3, 13, 15, 32

Ляскоронського Василя — 1, 2, 4, 5, 7

Міхновських Братів — 27

Міцкевича Адама — 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26

Міщанська — 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14

Пасічна — 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33б, 33А, 33Б, 33в, 35, 35Б, 37, 39

Підварська — 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99

Потапенка Ярослава — 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67/е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-а, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89

Сагайдачного Петра — 28

Ярослава Мудрого — 8

Берла Арсенія (пров.) — 1, 2, 3, 4, 8

Ляскоронського Василя (пров.) — 2, 5, 7

Борисовське поле — 1, 81, 83А, 85, 87

Дощова — 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 36, 40, 43, 44А

Заплавна — 97

Січових Стрільців — 1, 3, 5, 6, 8, 14, 18

Теплична — 4, 41

Ярмаркова — 74, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74а/1, 74В, 74Л, 103, 105, 107, 111, 115, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 138, 139, 140, 142, 143, 178.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Київській області: про які саме зміни оголошено.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто саме має право на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали доступні пропозиції.