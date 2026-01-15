Подорожчання продуктів у Львівській області вже помітили мешканці міста, коли середні ціни на основні товари почали коливатися на початку січня 2026 року.

Подорожчання продуктів у Львівській області у січні торкнулося різних категорій товарів, повідомляє Politeka.

За даними офіційного сайту Міністерства фінансів та мереж магазинів, середня ціна на олію "Олейна" 850 мл піднялася з 84,83 грн у грудні 2025 року до 87,50 грн у січні.

Олія "Щедрий Дар" при цьому подешевшала із середніх 84,05 грн до 82,00 грн. Аналіз по магазинах показав, що Auchan продавали "Олейну" за 87,90 грн, у Novus – 85,99 грн, у Metro – 85,50 грн, а в Megamarket – 90,60 грн.

Тобто, різниця в цінах залишається відчутною для покупців, які роблять закупівлі у різних торгових точках міста.

У м’ясному сегменті спостерігається істотне подорожчання продуктів у Львіській області. Гуляш із яловичини у мережі Novus коштує 399,00 грн за кілограм, у Megamarket – 435,00 грн, тоді як у грудні середня ціна становила 385,96.

Таке підвищення пов’язують з обмеженим виробництвом через бойові дії та збільшенням витрат на корми, енергоносії й логістику.

Консервовані огірки "Верес" 500 гр у січні мають середню ціну 106,91 грн. В Auchan їх продають по 106,90 грн, у Metro – 106,92 грн, тоді як у грудні 2025 середня вартість була 105,83 грн.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Львівській області зумовлене кількома ключовими чинниками.

По-перше, бойові дії на сході країни скорочують поголів’я худоби та птиці, що підвищує цінники на м’ясо та яйця. По-друге, логістика та транспортні ризики роблять доставку продукції більш вартісною.

